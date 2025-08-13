Стиль жизни
Няня Оксана сериал 2025: трейлер и дата выхода — Олеся Иванченко
Фильмы и сериалы

13 августа, 15:15

1 мин.

Вышел первый трейлер сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Няня Оксана», реж. Евгения Абдель-Фаттах, Норм Продакшн
Фото Кадр из сериала «Няня Оксана», реж. Евгения Абдель-Фаттах, Норм Продакшн

Опубликован первый трейлер сериала «Няня Оксана», режиссером которого выступила Евгения Абдель-Фаттах. По сюжету главная героиня прилетает из Краснодарского края к своему столичному жениху, но тот ее бросает. Оксана решительно настроена продолжить покорять Москву и устраивается на работу няней в семью вдовца-ресторатора Ивана.

В Сети грядущую премьеру неизбежно сравнивают с сериалом «Моя прекрасная няня» с Анастасией Заворотнюк, который был снят по мотивам американского ситкома «Няня».

Кто снялся в сериале «Няня Оксана»

В проекте снялись Олеся Иванченко, Виктор Хориняк, Ольга Саврасова и Владимир Ревякин.

Трейлер сериала «Няня Оксана»

Когда выйдет сериал «Няня Оксана»

Премьера сериала «Няня Оксана» запланирована на сентябрь этого года. Точная дата выхода проекта будет анонсирована позже.

