По мотивам «Ну, погоди!» снимут полнометражный фильм

Информационное агентство ТАСС сообщило, что по мотивам «Ну, погоди!» готовится полнометражный художественный фильм. Над созданием адаптации работает кинокомпания «Темп» при участии «Союзмультфильма».

«Погоня волка за зайцем, как и их дружба и противостояние — та самая история, которая может длиться бесконечно. Экранизация в формате игрового кино позволит раскрыть новые грани персонажей, а также познакомить с ними новые поколения зрителей», — отметила председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Когда выйдет фильм «Ну, погоди!»

Полнометражный художественный фильм по мотивам «Ну, погоди!» выйдет в прокат в 2028 году.