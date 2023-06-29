Новый сезон «Пацанов» не выйдет до окончания забастовки сценаристов

На своей странице в социальных сетях Эрик Крипке рассказал, что у четвертой части популярного сериала пока нет точной даты премьеры. Один из создателей «Пацанов» пояснил, что съемки завершились задолго до начала забастовки сценаристов, однако отдельные фразы часто переписываются на этапе постпродакшна и озвучки. Ранее ожидалось, что новый сезон «Пацанов» выйдет грядущей зимой.

Напомним, что забастовка сценаристов стартовала в мае: авторы требуют увеличить процент дохода от стримингов и пересмотреть условия труда, а также ограничить использование искусственного интеллекта. Бойкот уже поставил на паузу такие проекты, как «Одни из нас», «Очень странные дела», «Шершни» и другие.