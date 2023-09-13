«Новый сезон»: объявлены победители фестиваля российских онлайн-кинотеатров

Во вторник, 12 сентября, в Сочи завершился второй фестиваль «Новый сезон». В программу смотра вошли проекты главных отечественных стримингов, среди которых — Кинопоиск, Okko, Start, Wink и другие. Самым ожидаемым фильмом была названа мелодраматическая комедия Сергея Ильина «Страсти по Матвею», а самым ожидаемым сериалом — криминальная драма Жоры Крыжовникова «Слово пацана», главную роль в которой исполнил Иван Янковский.

Победа в категории «Открытие «Нового сезона» досталась Дарье Мороз, которая представила на фестивале свой режиссерский дебют — сериал «Секс. До и после». Героем «Нового сезона» стал Денис Власенко («Страсти по Матвею»), а вот героиней — сразу три актрисы: Виктория Исакова («Лунатики»), Мария Мацель («Черное облако») и Валери Зоидова («Страсти по Матвею»).