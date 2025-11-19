Стиль жизни
Номинанты на премию Европейской киноакадемии: Сентиментальная ценность, Сират
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:00

1 мин.

Стали известны номинанты на премию Европейской киноакадемии

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Сентиментальная ценность», реж. Йоаким Триер, Arte France Cinema, Film i Vast, BBC Film
Фото Кадр из фильма «Сентиментальная ценность», реж. Йоаким Триер, Arte France Cinema, Film i Vast, BBC Film

Объявлены номинанты на премию Европейской киноакадемии, которая неформально считается европейским аналогом «Оскара. Наибольшее количество номинаций (5) собрала картина Йоакима Триера «Сентиментальная ценность» о режиссере, который пытается наладить отношения со своими дочерьми.

Номинанты на премию Европейской киноакадемии

Лучший фильм

  • Afternoons of Solitude;
  • «Пес божий»;
  • «Или река или смерть!»;
  • «Простая случайность»;
  • «Маленькая Амели»;
  • «Оливия и невидимое землетрясение»;
  • «Рифеншталь»;
  • «Сентиментальная ценность»;
  • «Сират»;
  • «Песни медленно горящей Земли»;
  • «Звук падения»;
  • «Сказки из магического сада»;
  • «Голос Хинд Раджаб»;
  • «С Хасаном в Газе».

Лучший режиссер

  • Йоргос Лантимос («Бугония»);
  • Оливер Лаше («Сират»);
  • Джафар Панахи («Простая случайность»);
  • Маша Шилински («Звук падения»);
  • Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»).

Лучшая актриса

  • Леони Бенеш («Героиня»);
  • Валерия Бруни Тедески («Дузе»);
  • Леа Друкер («Досье 137»);
  • Вики Крипс («Люби меня нежно»);
  • Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).

Лучший актер

  • Серхи Лопес («Сират»);
  • Мадс Миккельсен («Последний викинг»);
  • Тони Сервилло («Помилование»);
  • Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»);
  • Идан Вайсс («Франц»).

Полный список номинантов представлен на сайте Европейской киноакадемии.

Когда состоится церемония награждения премии Европейской киноакадемии

Церемония награждения запланирована на 17 января.

&laquo;Сентиментальная ценность&raquo;, фильм 2025 года: что известно&nbsp;&mdash; дата выхода в&nbsp;России.«Сентиментальная ценность»: что известно о фильме, получившем Гран-при Каннского фестиваля

