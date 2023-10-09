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«Ноль реалистичности». Бывший член якудзы раскритиковал сцену боя с Ронином в «Мстителях: Финал»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из фильма «Мстители: Финал».

По сюжету «Мстителей: Войны бесконечности» после щелчка Таноса исчезла половина всех живых существ во Вселенной, включая семью Соколиного Глаза (Джереми Реннер). Супергерой потерял смысл жизни и под маской Ронина решил восстановить справедливость, покончив с негодяями, которые, по мнению Клинта Бартона, не заслуживали остаться в живых.

В фильме «Мстители: Финал» Черная Вдова находит Ронина в период битвы с Акихико (Хироюки Санада). В интервью Insider бывший член якудзы Тацуя Синдо решил оценить аутентичность сражения: «Актер этого фильма, Хироюки Санада, действительно излучает ауру якудза. Если якудза выглядит слабым или уязвимым, то это все. Для того, чтобы выжить, они должны быть сильными».

Синдо уверен, что якудза способен узнать другого якудзу с первого взгляда. В передачи сути персонажа актер преуспел, но в целом сцена боя, по мнению эксперта, вышла нереалистичной: «Некоторые люди в моей банде действительно убивали людей такими мечами. Конечно. Но подобных боев на мечах сейчас нет. Используются пистолеты. В сцене ноль реалистичности».

Картина «Мстители: Финал» вышла в 2019 году. Фильм рассказывает об оставшихся после щелчка Мстителях, противостоящих могущественному титану Таносу.

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