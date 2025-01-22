Премьера 2-й сезона сериала «Ночной агент» состоится 23 января

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23 января на платформе Netflix пройдет премьера всех десяти эпизодов второго сезона сериала «Ночной агент». Проект рассказывает об агенте ФБР, оказавшемся в эпицентре масштабного заговора.

Кто снялся в сериале «Ночной агент»

В сериале «Ночной агент» снялись Гэбриел Бассо, Люсиан Бьюкенен, Хонг Чау, Фола Эванс-Акингбола, Сара Дежарден, Ив Харлоу, Феникс Раэй, Энрике Мурсиано, Д.Б. Вудсайд и Бриттани Сноу.