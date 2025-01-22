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Ночной агент 2 сезон: трейлер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 19:30

0 мин.

Премьера 2-й сезона сериала «Ночной агент» состоится 23 января

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Ночной агент», реж. Шон Райан / Netflix
Фото Кадр из сериала «Ночной агент», реж. Шон Райан / Netflix
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23 января на платформе Netflix пройдет премьера всех десяти эпизодов второго сезона сериала «Ночной агент». Проект рассказывает об агенте ФБР, оказавшемся в эпицентре масштабного заговора.

Кто снялся в сериале «Ночной агент»

В сериале «Ночной агент» снялись Гэбриел Бассо, Люсиан Бьюкенен, Хонг Чау, Фола Эванс-Акингбола, Сара Дежарден, Ив Харлоу, Феникс Раэй, Энрике Мурсиано, Д.Б. Вудсайд и Бриттани Сноу.

Трейлер 2-го сезона сериала «Ночной агент»

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