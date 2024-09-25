Сериал «Ночная скорая»: расписание релиза эпизодов

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Сегодня, 25 сентября пройдет премьера сериала «Ночная скорая». Проект рассказывает об амбициозной студентке-медике, которая спасает жизни людей.

Режиссерами «Ночной скорой» выступили Гэбриел Рипштейн («Нарко») и Наталия Беристен («Берег москитов»).

В сериале снялись Хоакин Косио, Рената Вака, Диего Кальва, Оскар Хаэнада, Ялица Апарисио, Итзан Эскамилья, Хосе Мария Де Тавира и Долорес Эредия.

Трейлер сериала «Ночная скорая»

Расписание выхода эпизодов сериала «Ночная скорая»