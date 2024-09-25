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Ночная скорая сериал 2024: трейлер и дата выхода серий — расписание
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Сегодня, 15:00

1 мин.

Сериал «Ночная скорая»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Ночная скорая»
Фото Кадр из сериала «Ночная скорая»
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Сегодня, 25 сентября пройдет премьера сериала «Ночная скорая». Проект рассказывает об амбициозной студентке-медике, которая спасает жизни людей.

Режиссерами «Ночной скорой» выступили Гэбриел Рипштейн («Нарко») и Наталия Беристен («Берег москитов»).

В сериале снялись Хоакин Косио, Рената Вака, Диего Кальва, Оскар Хаэнада, Ялица Апарисио, Итзан Эскамилья, Хосе Мария Де Тавира и Долорес Эредия.

Трейлер сериала «Ночная скорая»

Расписание выхода эпизодов сериала «Ночная скорая»

1 серия 25 сентября
2 серия 25 сентября
3 серия 2 октября
4 серия 9 октября
5 серия 16 октября
6 серия 23 октября
7 серия 30 октября
8 серия 6 ноября
9 серия 13 ноября
10 серия 20 ноября
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