Сериал «Ночная скорая»: расписание релиза эпизодов
Сегодня, 25 сентября пройдет премьера сериала «Ночная скорая». Проект рассказывает об амбициозной студентке-медике, которая спасает жизни людей.
Режиссерами «Ночной скорой» выступили Гэбриел Рипштейн («Нарко») и Наталия Беристен («Берег москитов»).
В сериале снялись Хоакин Косио, Рената Вака, Диего Кальва, Оскар Хаэнада, Ялица Апарисио, Итзан Эскамилья, Хосе Мария Де Тавира и Долорес Эредия.
Трейлер сериала «Ночная скорая»
Расписание выхода эпизодов сериала «Ночная скорая»
|1 серия
|25 сентября
|2 серия
|25 сентября
|3 серия
|2 октября
|4 серия
|9 октября
|5 серия
|16 октября
|6 серия
|23 октября
|7 серия
|30 октября
|8 серия
|6 ноября
|9 серия
|13 ноября
|10 серия
|20 ноября
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