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Ночная сказка турецкий сериал 2024: дата выхода серий — расписание
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Сегодня, 21:00

1 мин.

Сериал «Ночная сказка»: расписание релиза эпизодов

Вышла 4 серия турецкого сериала «Ночная сказка»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Ночная сказка»
Фото Кадр из сериала «Ночная сказка»
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Сегодня, 24 сентября состоялась премьера четвертого эпизода сериала «Ночная сказка». Проект рассказывает о комиссаре полиции, желающего отомстить за смерть своего отца, и загадочной девушке, влюбленность в которую может помешать главному герою в его цели.

В сериале снялись Бурак Дениз, Су Бурджу Джошкун, Гюркан Уйгун, Месут Акуста, Эмель Чольгечен, Дениз Гюркан, Озлем Тюркад, Эрен Вурдем и Ирем Алтуг.

Трейлер сериала «Ночная сказка»

Расписание релиза эпизодов сериала «Ночная сказка»

1 серия 3 сентября
2 серия

10 сентября
3 серия 17 сентября
4 серия 24 сентября
5 серия 1 октября
6 серия 8 октября
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