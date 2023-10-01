Нил Гейман пишет сценарий третьего сезона «Благих знамений»

После душераздирающего финала второго сезона «Благих знамений» фандом хочет знать продолжение истории ангела Азирафеля (Майкл Шин) и демона Кроули (Дэвид Теннант). Третий сезон пока официально не подтвержден, но, общаясь с поклонниками в соцсетях, создатель сериала и один из авторов первоисточника Нил Гейман рассказал, что уже работает над его сценарием.

«Благие знамения» — сериал, основанный на одноименном романе Нила Геймана и Терри Пратчетта. Первый сезон проекта охватил все события книги, а все, что происходит во втором и дальше, по словам Геймана, именно то, как они с Терри Пратчеттом хотели завершить эту историю.