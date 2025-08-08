Комедийный боевик «Никто 2» выйдет 15 августа

15 августа в зарубежный прокат выйдет комедийный боевик «Никто 2». Режиссером фильма выступил Тимо Тьяджанто («Блуждающая тень»).

В центре сюжета отошедший от дел профессиональный убийца Хатч Мэнселл (Боб Оденкерк), который после предотвращения нападения дома вынужден вернуться к своему кровавому прошлому.

Кто снялся в фильме «Никто 2»

В картине снялись Боб Оденкерк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Шэрон Стоун, Колин Хэнкс, Майкл Айронсайд, Колин Сэлмон, Джон Ортис и Дэниэл Бернхард.