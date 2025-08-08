Стиль жизни
Никто 2 фильм 2025: дата выхода и трейлер
Фильмы и сериалы

8 августа, 15:45

1 мин.

Комедийный боевик «Никто 2» выйдет 15 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Никто 2», реж. Тимо Тьяджанто, Universal Pictures, Odenkirk Provissiero Entertainment, 87North
Фото Кадр из фильма «Никто 2», реж. Тимо Тьяджанто, Universal Pictures, Odenkirk Provissiero Entertainment, 87North

15 августа в зарубежный прокат выйдет комедийный боевик «Никто 2». Режиссером фильма выступил Тимо Тьяджанто («Блуждающая тень»).

В центре сюжета отошедший от дел профессиональный убийца Хатч Мэнселл (Боб Оденкерк), который после предотвращения нападения дома вынужден вернуться к своему кровавому прошлому.

Кто снялся в фильме «Никто 2»

В картине снялись Боб Оденкерк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Шэрон Стоун, Колин Хэнкс, Майкл Айронсайд, Колин Сэлмон, Джон Ортис и Дэниэл Бернхард.

Трейлер фильма «Никто 2»

Премьеры фильмов в&nbsp;августе 2025: Эдем, Джульетта и&nbsp;Ромео, Женщина в&nbsp;черном.Премьеры фильмов августа 2025-го: даты выходов новинок и ре-релизов

