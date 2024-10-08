Вышел трейлер фильма «Никому не известный» с Тимоти Шаламе

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SearchlightPictures опубликовал трейлер фильма «Никому не известный» (A Complete Unknown). Картина Джеймса Мэнголда («Логан») рассказывает о творческом пути музыканта Боба Дилана и полемике вокруг его перехода к электрозвучанию.

В музыкальном байопике снялись Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Скут Макнэри, Эдвард Нортон, Моника Барбаро, Бойд Холбрук, Чарли Тахэн, Дэн Фоглер, Джеймс Остин Джонсон и Норберт Лео Бац.

Трейлер фильма «Никому не известный»

Когда выйдет фильм «Никому не известный»

Премьера музыкального байопика «Никому не известный» запланирована на 25 декабря 2024 года.