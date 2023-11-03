Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:55

Николас Кейдж ответил на критику камео Супермена в фильме «Флэш»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кадр из фильма «Флэш».

В нескончаемом параде камео, на которых, похоже, хоть как-то держится фильм «Флэш», одним из самых впечатляющих было появление Николаса Кейджа в роли Супермена. Это небольшая ностальгическая зарисовка на тему неслучившегося проекта Тима Бертона. В 1997 году режиссер хотел снять картину «Супермен жив», где Кейдж должен был воплотить образ Кларка Кента.

Во «Флэше» Супермен-Кейдж сражается с гигантским пауком, как и планировал много лет назад Бертон, поэтому, увидев камео, режиссеру не понравилось, что его работу присвоили.

Теперь в интервью Yahoo! Entertainment Николас Кейдж рассказал, что полностью на стороне Тима Бертона: «Тима расстраивает ИИ также, как и меня. Но в фильме была использована компьютерная графика, с ее помощью меня омолодили и создали сражение с пауком. Я не делал ничего из этого, но позиция Тима мне понятна. Я был бы очень недоволен, если бы люди брали мое искусство... и присваивали его. Я понимаю. В смысле, в этом вопросе я на его стороне. ИИ меня пугает. Это бесчеловечно. Нет ничего более бесчеловечного, чем искусственный интеллект».

«Флэш» собрал в мировом прокате $ 270 млн. Фильм получил сдержанные отзывы зрителей и критиков.

Фильмы
0
Читайте также
В Азербайджане задержан лидер избивавшей жителей Петербурга группировки
Грушко назвал закрытие Балтики для России закрытием ее для всех стран
В Москве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Сергей Мозякин стал ассистентом Андрея Разина в «Магнитке»
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Лада» — на первом месте Восточной конференции
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Режиссер «Очень странных дел» рассказал о главной проблеме съемок пятого сезона
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости