Николас Кейдж ответил на критику камео Супермена в фильме «Флэш»

В нескончаемом параде камео, на которых, похоже, хоть как-то держится фильм «Флэш», одним из самых впечатляющих было появление Николаса Кейджа в роли Супермена. Это небольшая ностальгическая зарисовка на тему неслучившегося проекта Тима Бертона. В 1997 году режиссер хотел снять картину «Супермен жив», где Кейдж должен был воплотить образ Кларка Кента.

Во «Флэше» Супермен-Кейдж сражается с гигантским пауком, как и планировал много лет назад Бертон, поэтому, увидев камео, режиссеру не понравилось, что его работу присвоили.

Теперь в интервью Yahoo! Entertainment Николас Кейдж рассказал, что полностью на стороне Тима Бертона: «Тима расстраивает ИИ также, как и меня. Но в фильме была использована компьютерная графика, с ее помощью меня омолодили и создали сражение с пауком. Я не делал ничего из этого, но позиция Тима мне понятна. Я был бы очень недоволен, если бы люди брали мое искусство... и присваивали его. Я понимаю. В смысле, в этом вопросе я на его стороне. ИИ меня пугает. Это бесчеловечно. Нет ничего более бесчеловечного, чем искусственный интеллект».

«Флэш» собрал в мировом прокате $ 270 млн. Фильм получил сдержанные отзывы зрителей и критиков.