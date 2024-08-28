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Никита Кологривый: роль Владимира Жириновского в фильме — сыграет или нет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:20

1 мин.

Никита Кологривый подтвердил, что сыграет Владимира Жириновского

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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В интервью для программы «Кино в деталях» Никита Кологривый подтвердил, что сыграет Владимира Жириновского. По словам актера, он согласился на роль политического деятеля, даже не читая сценария.

«Мне кажется, все пошло от одного вброса и мема после выхода «Слова пацана». У меня там, в фильме, есть фотокарточка, где я в этой шапке бобровой стою, рядом такая же фотография Владимира Вольфовича. И мы похожи чем-то, как говорят», — рассказал актер.

На данный момент картина «Жириновский. Взлет» находится на ранних стадиях разработки. Режиссером фильма выступает Александр Баранов, известный по таким проектам, как «Победители» и «Тайна Лилит».

Дата выхода байопика о Владимире Жириновском пока неизвестна.

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