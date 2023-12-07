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Нигматуллин высказался о сериале «Слово пацана»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:06

1 мин.

Нигматуллин: «Примерно понимаю, о чем речь в «Слове пацана». Пару раз в то время оставался без ботинок»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин поделился мнением о российском сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Все мои знакомые выложили в социальных сетях посты про этот сериал. Я его скачал, еще не посмотрел. Примерно понимаю, о чем речь, сам вырос в этом городе и как раз в это время. Сериал мне тяжело комментировать, но тогда время было суровое. Пару раз я тогда оставался без ботинок. Мне, как человеку с длинными волосами, выживать было сложновато. В 16 лет при первой возможности я оттуда уехал и в 19 перебирался в Москву. Сейчас можно заметить, что мой родной город ничем не напоминает то время. Запретить фильм? Резонанс большой, но я еще не смотрел», — цитирует экс-футболиста Metaratings.ru.

Нигматуллин родился в Казани и прожил там до 16 лет. Он является воспитанником казанской ДЮСШ «Ракета» (команда «Электрон»).

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatullin-primerno-ponimayu-o-chem-rech-v-slove-pacana-paru-raz-ya-ostavalsya-bez-botinok-v-to-vremya-312858/
Руслан Нигматуллин
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