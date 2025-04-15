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Нейробатя фильм 2025: трейлер и дата выхода — актеры
Фильмы и сериалы

15 апреля, 17:05

1 мин.

Вышел трейлер комедии «Нейробатя»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Нейробатя», реж. Виталий Дудка / Dudka Films
Фото Кадр из фильма «Нейробатя», реж. Виталий Дудка / Dudka Films
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Опубликован трейлер картины «Нейробатя», режиссером которой выступил Виталий Дудка («За слова отвечаю»). По сюжету проекта айтишник Гриша создает нейросеть, способную переселять сознание человека в гаджеты. Проверять эффективность своего изобретения ему приходится на своем отце, лидере ОПГ.

«Фильм насыщен аттракционами, но в его основе глубокая история об отцах и детях, о корнях и принятии себя. Только поняв, кто ты и откуда, можно обрести силу и двигаться к настоящей цели. Множество локаций, технически непростые сцены, работа с аниматроником и актерами — все происходило в непрерывной динамике. Но именно в этом хаосе рождалась энергия. Мы верим, что зритель почувствует ее — и, возможно, увидит в этой истории нечто свое», — считает Виталий Дудка.

Для съемок «Нейробати» был изготовлен петух-аниматроник, управлением и обслуживанием которого на площадке занималась команда из пяти человек.

Кто снялся в фильме «Нейробатя»

В комедии снялись Денис Власенко, Валентина Ляпина, Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Александр Обласов, Аскар Нигамедзянов, Ольга Жевакина, Всеволод Макаров, Валентин Петухов и Александра Трусова.

Трейлер фильма «Нейробатя»

Когда выйдет фильм «Нейробатя»

Премьера фильма «Нейробатя» состоится 17 июля.

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