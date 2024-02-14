На Apple TV+ стартовал сериал «New Look: Революция стиля»: расписание релиза эпизодов
14 февраля на платформе Apple TV+ стартовал сериал «New Look: Революция стиля». К просмотру уже доступны 3 эпизода.
Действие проекта разворачивается в 1940-е годы в оккупированном Париже. Модельеры Кристиан Диор, Коко Шанель, Пьер Бальмен и Кристобаль Баленсиага проходят сквозь ужасные события Второй мировой войны и закладывают фундамент современной моды.
В сериале сыграли Бен Мендельсон, Жюльет Бинош, Дэвид Камменос, Гленн Клоуз, Элен Кардона, Джон Малкович, Майкл Картер, Мэйси Уильямс, Клас Банг и Юго Бекер.
Расписание релиза эпизодов сериала «New Look: Революция стиля»
|1 серия
|14 февраля
|2 серия
|14 февраля
|3 серия
|14 февраля
|4 серия
|21 февраля
|5 серия
|28 февраля
|6 серия
|6 марта
|7 серия
|13 марта
|8 серия
|20 марта
|9 серия
|27 марта
|10 серия
|3 апреля
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