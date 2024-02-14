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New Look Революция стиля 2024: дата выхода, где смотреть, сюжет, актеры, трейлер
Фильмы и сериалы

14 февраля, 14:30

1 мин.

На Apple TV+ стартовал сериал «New Look: Революция стиля»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «New Look: Революция стиля»
Фото Кадр из сериала «New Look: Революция стиля»
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14 февраля на платформе Apple TV+ стартовал сериал «New Look: Революция стиля». К просмотру уже доступны 3 эпизода.

Действие проекта разворачивается в 1940-е годы в оккупированном Париже. Модельеры Кристиан Диор, Коко Шанель, Пьер Бальмен и Кристобаль Баленсиага проходят сквозь ужасные события Второй мировой войны и закладывают фундамент современной моды.

В сериале сыграли Бен Мендельсон, Жюльет Бинош, Дэвид Камменос, Гленн Клоуз, Элен Кардона, Джон Малкович, Майкл Картер, Мэйси Уильямс, Клас Банг и Юго Бекер.

Расписание релиза эпизодов сериала «New Look: Революция стиля»

1 серия 14 февраля
2 серия 14 февраля
3 серия 14 февраля
4 серия 21 февраля
5 серия 28 февраля
6 серия 6 марта
7 серия 13 марта
8 серия 20 марта
9 серия 27 марта
10 серия 3 апреля
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