На Apple TV+ стартовал сериал «New Look: Революция стиля»: расписание релиза эпизодов

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14 февраля на платформе Apple TV+ стартовал сериал «New Look: Революция стиля». К просмотру уже доступны 3 эпизода.

Действие проекта разворачивается в 1940-е годы в оккупированном Париже. Модельеры Кристиан Диор, Коко Шанель, Пьер Бальмен и Кристобаль Баленсиага проходят сквозь ужасные события Второй мировой войны и закладывают фундамент современной моды.

В сериале сыграли Бен Мендельсон, Жюльет Бинош, Дэвид Камменос, Гленн Клоуз, Элен Кардона, Джон Малкович, Майкл Картер, Мэйси Уильямс, Клас Банг и Юго Бекер.

Расписание релиза эпизодов сериала «New Look: Революция стиля»