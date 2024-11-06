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Невидимый футбол сериал 2024: сюжет, ФК Динамо — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:45

1 мин.

Стартовал документальный сериал «Невидимый футбол»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из документального сериала «Невидимый футбол»
Фото Пресс-служба Дзена
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Стартовал сериал «Невидимый футбол» о развитии этого вида спорта в регионах России. Проект рассказывает о жизни любительских клубов и объединений в разных уголках страны.

В каждом выпуске дети и взрослые, живущие футболом и мечтающие связать с ним жизнь, делятся своими историями. Первая серия проекта получила название «Порт Вера» в честь одноименного фестиваля. В эпизоде освещается путь футбольного клуба «Алеут», основатель которого проезжает за день по 200 км, чтобы успеть провести тренировки для детей в четырех поселениях.

Где смотреть документальный сериал «Невидимый футбол»

Все выпуски антологии «Невидимый футбол» будут доступны для просмотра на канале ФК «Динамо» в Дзене.

Ранее мы поделились подборкой лучших фильмов об отечественном футболе.

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