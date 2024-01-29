Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Неверные 2024: когда выйдет, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:05

1 мин.

Вышел трейлер сериала «Неверные» с Оксаной Акиньшиной

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Неверные».
Фото Кадр из сериала «Неверные»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Wink опубликовал трейлер драмы Алексея Кузмина-Тарасова («Выход в город») «Неверные».

По сюжету алкогольная зависимость главной героини Ольги разрушает ее семью, но помогает построить блестящую адвокатскую карьеру. Ее специализация — бракоразводные процессы. Когда к Ольге приходят за помощью, она находит нестандартные выходы из положения.

В сериале снялись Оксана Акиньшина, Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая и Евгений Санников.

Премьера «Неверных» запланирована на весну этого года на платформе Wink.

Тайное влечение, 2024. Российская мелодрама «Тайное влечение» выйдет в прокат 14 февраля
Сериалы
2
0
Новости холдинга
Певчих и еще трех участников ФБК заочно арестовали
Вспышка высокого класса произошла на Солнце 29 января
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом детской команды по хоккею на Урале
Эксперт спрогнозировал «революционное» обновление iOS 18 Apple
dasdsadada

Наши в НХЛ

Последние новости
10:30
Триллер «Дьявол в деталях. Дело Миранды» выйдет в российский прокат 8 февраля
28 янв 20:30
Появилось первое фото актеров и создателей второго сезона «Одних из нас»
26 янв 22:08
Актер сериала «Слово пацана»: «Если футбол, то «Зенит»!
26 янв 15:45
Съемки фильма «Достать ножи 3» начнутся в этом году
26 янв 13:05
Режиссер «Солтберна» прокомментировала интернет-популярность своей картины
dasdsadada