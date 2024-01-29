Вышел трейлер сериала «Неверные» с Оксаной Акиньшиной

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Wink опубликовал трейлер драмы Алексея Кузмина-Тарасова («Выход в город») «Неверные».

По сюжету алкогольная зависимость главной героини Ольги разрушает ее семью, но помогает построить блестящую адвокатскую карьеру. Ее специализация — бракоразводные процессы. Когда к Ольге приходят за помощью, она находит нестандартные выходы из положения.

В сериале снялись Оксана Акиньшина, Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая и Евгений Санников.

Премьера «Неверных» запланирована на весну этого года на платформе Wink.