На Netflix вышел 2 сезон сериала «Неуравновешенный»
Сегодня, 1 августа на платформе Netflix состоялась премьера второго сезона сериала «Неуравновешенный». По сюжету проекта главный герой хочет наладить отношения с отцом, поэтому устраивается к нему на работу в биологический исследовательский центр.
В сериале снялись Роб Лоу, Джон Оуэн Лоу, Шан Клиффорд, Аарон Бранч, Рейчел Марш, Фред Армисен, Ламорн Моррис и Айрис Апатоу.
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31 июл 16:35
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