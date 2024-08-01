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Неуравновешенный 2 сезон: дата выхода и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 14:15

0 мин.

На Netflix вышел 2 сезон сериала «Неуравновешенный»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Неуравновешенный»
Фото Кадр из сериала «Неуравновешенный»
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Сегодня, 1 августа на платформе Netflix состоялась премьера второго сезона сериала «Неуравновешенный». По сюжету проекта главный герой хочет наладить отношения с отцом, поэтому устраивается к нему на работу в биологический исследовательский центр.

В сериале снялись Роб Лоу, Джон Оуэн Лоу, Шан Клиффорд, Аарон Бранч, Рейчел Марш, Фред Армисен, Ламорн Моррис и Айрис Апатоу.

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