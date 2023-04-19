Netflix закроет сервис DVD-проката после 25 лет работы

Содиректор Netflix Тед Сарандос сообщил, что компания закроет сервис проката фильмов на DVD. По словам Сарандоса, целью компании всегда было предоставлять пользователям лучший сервис, но из-за продолжающихся сокращений это становится все сложнее:

«Наши легендарные красные конверты перевернули представление о том, как можно смотреть сериалы и фильмы из дома, и проложили дорогу к переходу на стриминг».

Изначально Netflix была сервисом DVD-проката «по почте». За 25 лет работы компания отправила более 5,2 млрд заказов. Последние диски доставят клиентам 29 сентября 2023 года.