Netflix представил тизер второго сезона «Игры в кальмара»

На YouTube-канале Netflix вышел тизер новой «Игры в кальмара». В ролике можно заметить как старых героев, так и еще не знакомых персонажей.

Съемки проекта стартовали не так давно и продлятся около десяти месяцев. Однако о датах выхода второго сезона пока не сообщается.