Netflix представил тизер второго сезона «Игры в кальмара»
На YouTube-канале Netflix вышел тизер новой «Игры в кальмара». В ролике можно заметить как старых героев, так и еще не знакомых персонажей.
Съемки проекта стартовали не так давно и продлятся около десяти месяцев. Однако о датах выхода второго сезона пока не сообщается.
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