Netflix объявил о покупке Warner Bros. Discovery

Netflix официально объявил о покупке Warner Bros. Discovery за 82,7 миллиарда долларов. Онлайн-кинотеатр приобретет права в том числе на такие франшизы, как «Гарри Поттер», Игра престолов», «Клан Сопрано» и проекты киновселенной DC.

«Warner Bros. уже более века определяет индустрию развлечений и продолжает это делать благодаря феноменальным креативным руководителям и производственным возможностям. Благодаря нашему глобальному охвату и проверенной бизнес-модели мы можем представить более широкой аудитории миры, которые они создают, предоставляя нашим подписчикам больше возможностей, привлекая больше поклонников к нашему лучшему в своем классе стриминговому сервису, укрепляя всю индустрию развлечений и создавая большую ценность для акционеров», — сообщил в своем заявлении содиректор Netflix Грег Питерс.

«Сегодняшнее объявление объединяет две величайшие в мире компании по созданию историй, чтобы донести любимый контент до еще большего количества людей, — заявил, в свою очередь, генеральный директор и президент Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав. — Более века Warner Bros. восхищала зрителей, привлекала всеобщее внимание и формировала нашу культуру. Объединившись с Netflix, мы обеспечим людям по всему миру возможность наслаждаться самыми захватывающими историями».

Аналитики Уолл-стрит назвали Netflix победителем в «стриминговых войнах», а Гильдия режиссеров заявила, что предлагаемая сделка вызывает «серьезные опасения».

Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2026 года.