Netflix показал трейлер шестого сезона «Черного зеркала»

Netflix показал на YouTube трейлер нового шестого сезона сериала «Черное зеркало».

Премьера «Черного зеркала» состоялась в 2011 году. В этот раз создатели обещают самый непредсказуемый и неожиданный сезон. Действие пяти эпизодов развернется не только в наши дни, но и в будущем, и даже в альтернативной реальности 60-70-х годов.

Выход новых серий намечен на 15 июня.