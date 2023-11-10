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Сегодня, 18:10

Netflix показал тизер сериала по мультфильму «Аватар: Легенда об Аанге»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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В рамках фестиваля Geeked Week 2023 Netflix представил тизер грядущей многосерийной экранизации мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге».

По сюжету 12-летний мальчик, которому подвластны все четыре стихии, должен положить конец столетней войне.

В сериале снялись Дэниэл Дэ Ким, Пол Ли, Кен Люн, Тэмлин Томита, Гордон Кормье, Киавентио, Иэн Аусли, Даллас Лю и Ивонн Чепмен.

Премьера фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге» пройдет 22 февраля 2024 года.

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