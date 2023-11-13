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Сегодня, 16:15

Netflix показал первый тизер «Мертвых мальчиков-детективов»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из сериала «Мертвые мальчики-детективы».

На канале Netflix вышел первый тизер сериала «Мертвые мальчики-детективы» (Dead Boy Detectives), основанном на комиксах Нила Геймана. Первоначально проект планировалось выпустить на платформе HBO Max, но позже сериал обрел новый стриминговый дом.

Шоураннерами «Мертвых мальчиков-детективов» выступают Стив Йоки («Роковой патруль») и Бет Шварц («Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»). Гейман также работает над многосерийной адаптацией.

По сюжету два подростка Эдвин Пейн (Джордж Рексстрю) и Чарльз Роуленд (Джейден Реври) после смерти стали призраками и решили заняться расследованием сверхъестественных дел.

Премьера «Мертвых мальчиков-детективов» пройдет в следующем году.

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