Netflix показал первый тизер «Мертвых мальчиков-детективов»

На канале Netflix вышел первый тизер сериала «Мертвые мальчики-детективы» (Dead Boy Detectives), основанном на комиксах Нила Геймана. Первоначально проект планировалось выпустить на платформе HBO Max, но позже сериал обрел новый стриминговый дом.

Шоураннерами «Мертвых мальчиков-детективов» выступают Стив Йоки («Роковой патруль») и Бет Шварц («Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»). Гейман также работает над многосерийной адаптацией.

По сюжету два подростка Эдвин Пейн (Джордж Рексстрю) и Чарльз Роуленд (Джейден Реври) после смерти стали призраками и решили заняться расследованием сверхъестественных дел.

Премьера «Мертвых мальчиков-детективов» пройдет в следующем году.