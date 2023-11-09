Netflix подтвердил разработку «Энолы Холмс 3» с Милли Бобби Браун

В интервью Collider председатель Netflix Films Скотт Стубер подтвердил, что картина «Энола Холмс 3» уже находится в разработке: «Холмс на удивление гибкий персонаж. Очевидно, что Warner Bros. сняла невероятные фильмы с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу, поэтому возможность расширить эту вселенную с Милли Бобби Браун кажется захватывающей. Сейчас мы снова работаем над сценарием. Я хотел бы снять еще один фильм».

«Энола Холмс» рассказывает о сестре Шерлока Холмса, пытающейся отстоять право на свою индивидуальность в консервативном обществе. В сиквеле картины Энола берет свое первое дело в качестве профессионального детектива.

Первая часть истории о сестре Шерлока Холмса вышла в 2020 году, а вторая — в 2022-м. Дата релиза третьей части «Энолы Холмс» пока неизвестна.