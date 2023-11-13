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Сегодня, 17:45

Netflix опубликовал трехминутный трейлер «Мятежной луны» Зака Снайдера

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из фильма «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня».

Netflix показал расширенный трейлер фильма Зака Снайдера «Мятежная Луна». Первая часть картины получила подзаголовок «Дитя огня». По сюжету мирной колонии на окраине вселенной угрожает тиран, поэтому главная героиня собирает воинов со всей галактики, чтобы дать отпор.

В фильме снялись София Бутелла, Эд Скрейн, Чарли Ханнэм, Энтони Хопкинс, Кэри Элвес, Джена Мэлоун, Михил Хейсман, Клеопатра Коулмэн, Джимон Хонсу и Кори Столл.

Премьера первой части «Мятежной луны» пройдет 22 декабря, а вторая часть выйдет 19 апреля 2024 года.

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