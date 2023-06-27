Netflix обвинили в жажде наживы на трагедии с батискафом «Титан»

Обвинения в жажде наживы на трагедии с батискафом «Титан» посыпались в адрес Netflix после трейлера документального фильма о фридайвинге «Самый глубокий вдох».

Кроме того, с 1 июля оскароносный фильм Джеймса Кэмерона 1997 года «Титаник» появится в каталоге сервиса. Несмотря на то, что анонс вышел еще до трагедии, о чем сообщили в издании Hollywood Reporter, многие обвинили стримера в бесчувственности.