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Netflix назначил Питера Райса новым руководителем контента вместо Белы Баджарии
Фильмы и сериалы

16 октября, 19:25

1 мин.

Netflix назначил Питера Райса новым руководителем контента вместо Белы Баджарии

Софья Морозова
Киножурналист
Питер Райс.
Фото Getty Images

Netflix объявил о назначении Питера Райса на должность директора по контенту. Он приступит к работе 26 октября 2026 года и сменит Белу Баджарию, которая покидает компанию после почти десяти лет работы. О кадровом решении платформа сообщила 15 октября.

Райс будет руководить глобальным контентным направлением Netflix: игровыми и документальными сериалами, фильмами, прямыми трансляциями и другими форматами. Ранее он занимал руководящие посты в Disney и Fox, в том числе возглавлял Walt Disney Television и подразделение General Entertainment компании Disney.

Согендиректор Netflix Тед Сарандос поблагодарил Баджарию за развитие международной линейки проектов, реалити-шоу, спортивных трансляций и прямого эфира. Перестановка произошла на фоне сообщений о масштабном сокращении персонала платформы, однако в официальном объявлении компания не связывает эти решения напрямую.

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