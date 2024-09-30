Аниме-сериал «Необъятный океан» получил 2-й сезон

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Аниме-сериал «Необъятный океан» получил продолжение спустя шесть лет после выхода первого сезона. На пост режиссера проекта вернется Синдзи Такамацу («Гинтама», «Школьный переполох»).

«Необъятный океан» рассказывает историю Иори Китахара, который преодолевает свой страх воды после знакомства с компанией дайверов.

Дата выхода продолжения проекта пока неизвестна.