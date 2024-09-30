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Необъятный океан (Grand Blue) аниме 2 сезон: что известно и когда выйдет
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Сегодня, 19:00

0 мин.

Аниме-сериал «Необъятный океан» получил 2-й сезон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Постер аниме-сериала «Необъятный океан»
Фото Постер аниме-сериала «Необъятный океан»
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Аниме-сериал «Необъятный океан» получил продолжение спустя шесть лет после выхода первого сезона. На пост режиссера проекта вернется Синдзи Такамацу («Гинтама», «Школьный переполох»).

«Необъятный океан» рассказывает историю Иори Китахара, который преодолевает свой страх воды после знакомства с компанией дайверов.

Дата выхода продолжения проекта пока неизвестна.

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