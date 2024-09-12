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Не искусственный интеллект фильм: когда выйдет, Леон Кемстач — что известно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:15

1 мин.

Начались съемки фильма Алексея Чадова «(Не) искусственный интеллект» с Леоном Кемстачем

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок фильма «(Не) искусственный интеллект»
Фото Кадр со съемок фильма «(Не) искусственный интеллект»
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Стартовали съемки фильма Алексея Чадова («Своя война. Шторм в пустыне») «(Не) искусственный интеллект» с Леоном Кемстачем («Слово пацана. Кровь на асфальте») в главной роли. Сюжет проекта сосредоточен на 17-летнем студенте Жене, который попадает в испытательный образец робота «Апостол», обладающего собственной волей. Вместе с пилотом машина решает сбежать из лаборатории. Чтобы вернуться домой, главному герою предстоит поладить с искусственным интеллектом.

«Меня, как и многих современников, волнует тема искусственного интеллекта. Это будущее, о котором мы мальчишками мечтали, фантазировали и смотрели кино. Как мы будем жить с AI зависит от нас самих, но я верю, что, если вложить душу в искусственную вещь, то она тоже становится живой», — рассказал режиссер картины Алексей Чадов.

В проекте также снимутся Игорь Хрипунов, Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Сергей Чирков, Александра Тихонова, Люба Друзьяк, Борис Каморзин, Андрей Свиридов и Владимир Гарцунов.

Премьера фильма «(Не) искусственный интеллект» пройдет в 2025 году.

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