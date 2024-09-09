Триллер «Не говори никому» с Джеймсом Макэвоем выйдет 13 сентября

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13 сентября пройдет премьера триллера «Не говори никому» Джеймса Уоткинса («Черное зеркало», «МакМафия»). По сюжету проекта отдых за городом оборачивается для семьи настоящим кошмаром.

В фильме снялись Джеймс Макэвой, Маккензи Дэвис, Скут Макнэри, Эшлинг Франчози, Аликс Уэст Лефлер, Дэн Хаф, Крис Хитчен и Мотаз Малхиз.