Триллер «Не говори никому» с Джеймсом Макэвоем выйдет 13 сентября
13 сентября пройдет премьера триллера «Не говори никому» Джеймса Уоткинса («Черное зеркало», «МакМафия»). По сюжету проекта отдых за городом оборачивается для семьи настоящим кошмаром.
В фильме снялись Джеймс Макэвой, Маккензи Дэвис, Скут Макнэри, Эшлинг Франчози, Аликс Уэст Лефлер, Дэн Хаф, Крис Хитчен и Мотаз Малхиз.
Трейлер фильма «Не говори никому»
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