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16 февраля, 23:45

Названа дата релиза мини-сериала «Любовь и смерть» с Элизабет Олсен

Ольга Стрельникова
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Элизабет Олсен в мини-сериале «Любовь и смерть».
Фото First Look Vanity Fair

Выход премьерного сезона мини-сериала «Любовь и смерть"/Love and Death с Элизабет Олсен намечен на 27 апреля.

В центре сюжета примерные подруги: поют в церковном хоре, их дети дружат, а мужья работают в Кремниевой долине. Но идеальная картинка будет разбита одним ударом топора... В основу мини-сериала легла реальная история, произошедшая в 80-х годах.

Вместе с Элизабет Олсен главные роли сыграют Джесси Племонс и Лили Рэйб.

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