Названа дата релиза мини-сериала «Любовь и смерть» с Элизабет Олсен
Выход премьерного сезона мини-сериала «Любовь и смерть"/Love and Death с Элизабет Олсен намечен на 27 апреля.
В центре сюжета примерные подруги: поют в церковном хоре, их дети дружат, а мужья работают в Кремниевой долине. Но идеальная картинка будет разбита одним ударом топора... В основу мини-сериала легла реальная история, произошедшая в 80-х годах.
Вместе с Элизабет Олсен главные роли сыграют Джесси Племонс и Лили Рэйб.
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