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Назван гонорар Линдси Лохан за роль в ремейке Дрянных девчонок
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:30

1 мин.

Назван гонорар Линдси Лохан за роль в ремейке «Дрянных девчонок»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дрянные девчонки».
Фото Кадр из фильма «Дрянные девчонки»
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Издание Variety сообщает, что за эпизодическую роль в ремейке «Дрянных девчонок» Линдси Лохан получила 500 тысяч долларов (43,8 миллиона рублей). В новой версии проекта актриса появилась в образе модератора турнира по математике. Сцену с Лохан успели снять всего за полдня.

В оригинальной картине 2004 года актриса исполнила роль Кэйди Хирон — шестнадцатилетней дочери зоологов, недавно переехавшей из Африки. Ради своих далеко идущих планов главная героиня пыталась подружиться с самыми популярными в школе девушками, но не заметила, как однажды начала разделять их ценности.

В этом году вышел одноименный ремейк, в котором сыграли Энгаури Райс, Джон Хэмм, Дженна Фишер, Рене Рэпп, Эшли Пак, Тина Фей, Аулии Кравальо, Кристофер Брини, Бизи Филиппс и Авантика.

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