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Наталья Орейро перепела песню группы Комбинация Рашн Герлс (Russian Girls)
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Сегодня, 15:25

0 мин.

Наталия Орейро перепела хит группы «Комбинация» Russian Girls

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр Wink / YouTube
Фото Кадр Wink / YouTube
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В преддверии премьеры финального эпизода сериала Wink «Комбинация» Наталия Орейро перепела один из главных хитов группы Russian Girls.

Латиноамериканская звезда, актриса и певица вместе с российским актером Владимиром Канухиным (он сыграл в сериале композитора Виталия Окорокова) встретились в Буэнос-Айресе и создали новую версию популярного трека.

Полная версия кавера на песню Russian Girls выйдет в день премьеры финального эпизода сериала «Комбинация» 24 октября.

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