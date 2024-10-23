Наталия Орейро перепела хит группы «Комбинация» Russian Girls

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В преддверии премьеры финального эпизода сериала Wink «Комбинация» Наталия Орейро перепела один из главных хитов группы Russian Girls.

Латиноамериканская звезда, актриса и певица вместе с российским актером Владимиром Канухиным (он сыграл в сериале композитора Виталия Окорокова) встретились в Буэнос-Айресе и создали новую версию популярного трека.

Полная версия кавера на песню Russian Girls выйдет в день премьеры финального эпизода сериала «Комбинация» 24 октября.