Вышла кавер-версия хита группы «Комбинация» Russian Girls от Наталии Орейро
Ко дню премьеры финального восьмого эпизода сериала «Комбинация» Wink опубликовал кавер-версию хита группы «Комбинация» Russian Girls в исполнении Наталии Орейро.
Вместе с российским актером Владимиром Канухиным (он сыграл в сериале композитора Виталия Окорокова) латиноамериканская звезда, актриса и певица создали новую версию популярного трека.
Съемки клипа проходили в Буэнос-Айресе. В нем кавер-версия композиции Russian Girls звучит на английском, испанском и русском языках.
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