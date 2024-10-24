Вышла кавер-версия хита группы «Комбинация» Russian Girls от Наталии Орейро

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Ко дню премьеры финального восьмого эпизода сериала «Комбинация» Wink опубликовал кавер-версию хита группы «Комбинация» Russian Girls в исполнении Наталии Орейро.

Вместе с российским актером Владимиром Канухиным (он сыграл в сериале композитора Виталия Окорокова) латиноамериканская звезда, актриса и певица создали новую версию популярного трека.

Съемки клипа проходили в Буэнос-Айресе. В нем кавер-версия композиции Russian Girls звучит на английском, испанском и русском языках.