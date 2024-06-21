Вышел трейлер драмы «Настоящая боль» с Кираном Калкиным

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SearchlightPictures опубликовал трейлер фильма «Настоящая боль», главную роль в котором сыграл Киран Калкин («Наследники»).

По сюжету, выполняя предсмертную просьбу бабушки, двоюродные братья посещают ее дом в Польше, где погружаются в историю Холокоста.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Джесси Айзенберг. Также он сыграл в проекте персонажа по имени Дэвид Каплан.

Кроме того, в актерский состав проекта вошли Ольга Босова, Уилл Шарп, Дэниэл Орескс, Лиза Садовы, Курт Эгиаван и Дженнифер Грей.

Премьера фильма «Настоящая боль» пройдет 18 октября 2024 года.