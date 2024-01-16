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Наследники получили премию Эмми в номинации Лучший драматический сериал
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Сегодня, 08:10

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«Наследники» получили премию «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Наследники»
Лучший сериал Эмми 2023.
Фото Кадр из сериала «Наследники»
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Четырехсезонная эпопея о битве за трон медиаимперии «Наследники» выиграла «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал».

Проект HBO стал одним из лидирующих по количеству побед на этой премии.

Исполнители главных ролей в «Наследниках» Киран Калкин и Сара Снук получили награды за воплощение образов Романа Роя и Шивон Рой, а режиссер Марк Майлод и сценарист Джесси Армстронг выиграли «Эмми» за эпизод «Свадьба Коннора».

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