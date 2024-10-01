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Наследники Дар крови сериал: трейлер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 19:05

1 мин.

Фэнтези-сериал «Наследники. Дар крови» выйдет 14 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Наследники. Дар крови»
Фото Кадр из сериала «Наследники. Дар крови»
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14 октября на канале СТС пройдет премьера многосерийного фэнтези «Наследники. Дар крови», по сюжету которого дети с суперспособностями узнают правду о своем происхождении и пытаются противостоять насущным угрозам.

Режиссерами проекта выступили Антон Федотов («Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы») и Александр Бабаев («Тайный Санта»).

В сериале снялись Маша Кошина, Артем Кошман, Полина Айнутдинова, Екатерина Вилкова, Оксана Акиньшина, Елена Подкаминская, Антон Васильев, Дмитрий Чеботарев, Кристина Корбут и Антон Кузнецов.

Трейлер сериала «Наследники. Дар крови»

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