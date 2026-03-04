Черная комедия «Наследник» с Гленом Пауэллом и Маргарет Куолли выйдет 5 марта

5 марта в российских кинотеатрах стартуют показы черной комедии «Наследник». Режиссером и сценаристом проекта выступил Джон Паттон Форд («Преступница Эмили»). По сюжету отреченный наследник решает устранить семь избалованных родственников-конкурентов, чтобы заполучить миллиарды.

Кто снялся в фильме «Наследник»

В картине снялись Глен Пауэлл, Маргарет Куолли, Джессика Хенвик, Билл Кэмп, Зак Вудс, Тофер Грейс, Эд Харрис, Бьянка Амато, Рафф Лоу и Александр Хэнсон.