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Наследник фильм 2026: трейлер и дата выхода в РФ — Глен Пауэлл и Маргарет Куолли
Фильмы и сериалы

4 марта, 14:15

1 мин.

Черная комедия «Наследник» с Гленом Пауэллом и Маргарет Куолли выйдет 5 марта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Наследник», реж. Джон Паттон Форд, StudioCanal, Blueprint Pictures
Фото Кадр из фильма «Наследник», реж. Джон Паттон Форд, StudioCanal, Blueprint Pictures

5 марта в российских кинотеатрах стартуют показы черной комедии «Наследник». Режиссером и сценаристом проекта выступил Джон Паттон Форд («Преступница Эмили»). По сюжету отреченный наследник решает устранить семь избалованных родственников-конкурентов, чтобы заполучить миллиарды.

Кто снялся в фильме «Наследник»

В картине снялись Глен Пауэлл, Маргарет Куолли, Джессика Хенвик, Билл Кэмп, Зак Вудс, Тофер Грейс, Эд Харрис, Бьянка Амато, Рафф Лоу и Александр Хэнсон.

Трейлер фильма «Наследник»

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