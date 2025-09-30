Wink показал трейлер криминальной комедии «Нам покер» с Александрой Бортич

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал трейлер многосерийной криминальной комедии «Нам покер». Режиссером проекта выступил Рустам Ильясов («Трудные подростки»). По сюжету Витя, Ега и Бек, стремясь разбогатеть, открывают на дому покерный клуб.

Кто снялся в сериале «Нам покер»

В криминальной комедии снялись Александра Бортич, Артем Кошман, Тимофей Елецкий, Улан Адамбаев, Петр Скворцов, Даша Верещагина, Сабина Ахмедова, Владимир Майсурадзе, Руслан Братов и Арина Нестерова.

Трейлер сериала «Нам покер»

Когда выйдет сериал «Нам покер»

Премьера сериала «Нам покер» пройдет 23 октября.