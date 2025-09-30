Стиль жизни
Нам покер сериал 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть, Александра Бортич
Фильмы и сериалы

30 сентября, 21:05

1 мин.

Wink показал трейлер криминальной комедии «Нам покер» с Александрой Бортич

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Нам покер», реж. Рустам Ильясов, НМГ, Black Box Production
Фото Кадр из сериала «Нам покер», реж. Рустам Ильясов, НМГ, Black Box Production

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал трейлер многосерийной криминальной комедии «Нам покер». Режиссером проекта выступил Рустам Ильясов («Трудные подростки»). По сюжету Витя, Ега и Бек, стремясь разбогатеть, открывают на дому покерный клуб.

Кто снялся в сериале «Нам покер»

В криминальной комедии снялись Александра Бортич, Артем Кошман, Тимофей Елецкий, Улан Адамбаев, Петр Скворцов, Даша Верещагина, Сабина Ахмедова, Владимир Майсурадзе, Руслан Братов и Арина Нестерова.

Трейлер сериала «Нам покер»

Когда выйдет сериал «Нам покер»

Премьера сериала «Нам покер» пройдет 23 октября.

Календарь премьер российских сериалов 2025 года

Сериал «Задание» с Марком Руффало: расписание релиза эпизодов
Сериал «Задание» с Марком Руффало: расписание релиза эпизодов

