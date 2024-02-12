Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Наклз сериал 2024 по Сонику: трейлер, дата выхода, актеры
Фильмы и сериалы

12 февраля, 04:10

0 мин.

Опубликован трейлер спин-офф о Сонике — мини-сериала «Наклз»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мини-сериала «Наклз»
Фото Кадр из мини-сериала «Наклз»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Paramount Plus представил трейлер мини-сериала «Наклз», события которого разворачиваются в интервале между произошедшим в фильмах «Соник 2 в кино» и «Соник 3 в кино». Проект сфокусирован на ехидне Наклзе и Уэйде Уиппле.

В проекте заняты Джейми Барбакофф, Коллин О'Шонесси, Дэниэл Сингх, Альфредо Таварес, Идрис Эльба и Кэри Элвес.

Премьера мини-сериала пройдет 26 апреля на платформе Paramount+.

Сериалы
1
0
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
Опубликован новый трейлер сериала «Сегун»
Следующий материал
Опубликован новый трейлер сериала «Сегун»
Последние новости
26 фев 20:05
Вин Дизель подтвердил выход «Форсажа 11»
26 фев 19:45
Телевизионная премьера сериала «ГДР»: расписание выхода эпизодов
25 фев 22:30
Четвертый сезон «Пацанов» стартует 13 июня
25 фев 22:00
HBO продлил сериал «Настоящий детектив» на пятый сезон
23 фев 22:25
Warner Bros. Discovery сообщил, когда выйдет сериал про Гарри Поттера
dasdsadada