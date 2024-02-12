Опубликован трейлер спин-офф о Сонике — мини-сериала «Наклз»

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Paramount Plus представил трейлер мини-сериала «Наклз», события которого разворачиваются в интервале между произошедшим в фильмах «Соник 2 в кино» и «Соник 3 в кино». Проект сфокусирован на ехидне Наклзе и Уэйде Уиппле.

В проекте заняты Джейми Барбакофф, Коллин О'Шонесси, Дэниэл Сингх, Альфредо Таварес, Идрис Эльба и Кэри Элвес.

Премьера мини-сериала пройдет 26 апреля на платформе Paramount+.