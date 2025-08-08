Драма «Надо снимать фильмы о любви» с Марком Эйдельштейном выйдет 14 августа

14 августа в российских кинотеатрах стартуют показы фильма Романа Михайлова («Жар-птица») «Надо снимать фильмы о любви».

По сюжету российская съемочная группа приезжает в Варанаси для работы над артхаусным проектом. Атмосфера древнего города повлияла на команду таким образом, что они потеряли контроль над процессом, и фильм стал снимать сам себя.

Кто снялся в фильме «Надо снимать фильмы о любви»

В картине снялись Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Александра Киселева, Мария Мацель, Илларион Маров, Алина Насибуллина, Дарья Брюханова, Роман Михайлов, Хаски и Полина Макналти.