Надо снимать фильмы о любви: трейлер и дата выхода — Эйдельштейн
Фильмы и сериалы

8 августа, 16:45

1 мин.

Драма «Надо снимать фильмы о любви» с Марком Эйдельштейном выйдет 14 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Надо снимать фильмы о любви», реж. Роман Михайлов, Vega Film, Frut Taym, Respect India Entertainment
Кадр из фильма «Надо снимать фильмы о любви», реж. Роман Михайлов, Vega Film, Frut Taym, Respect India Entertainment

14 августа в российских кинотеатрах стартуют показы фильма Романа Михайлова («Жар-птица») «Надо снимать фильмы о любви».

По сюжету российская съемочная группа приезжает в Варанаси для работы над артхаусным проектом. Атмосфера древнего города повлияла на команду таким образом, что они потеряли контроль над процессом, и фильм стал снимать сам себя.

Кто снялся в фильме «Надо снимать фильмы о любви»

В картине снялись Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Александра Киселева, Мария Мацель, Илларион Маров, Алина Насибуллина, Дарья Брюханова, Роман Михайлов, Хаски и Полина Макналти.

Марк Эйдельштейн.

Трейлер фильма «Надо снимать фильмы о любви»

Премьеры фильмов в&nbsp;августе 2025: Эдем, Джульетта и&nbsp;Ромео, Женщина в&nbsp;черном.

Фильмы
Комедия «Укради мою мечту» выйдет 14 августа
Комедия «Укради мою мечту» выйдет 14 августа

