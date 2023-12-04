Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
«Надеюсь, людям скоро это надоест». Джоди Фостер считает, что период популярности кинокомиксов затянулся
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:30

1 мин.

«Надеюсь, людям скоро это надоест». Джоди Фостер считает, что период популярности кинокомиксов затянулся

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из фильма «Мавританец»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В интервью Elle Джоди Фостер рассказала, что интерес людей к кинокомиксам не будет длиться вечно: «Это этап. На мой взгляд, слишком долгий, но этап, которых я видела слишком много. Надеюсь, людям скоро это надоест».

Актриса добавила, что есть хорошие примеры супергеройских фильмов: «Хорошие фильмы — такие как «Железный человек», «Черная пантера», «Матрица», — я ими восхищаюсь и впечатлена их размахом, но я стала актрисой не поэтому. Эти фильмы не изменили мою жизнь. Надеюсь, в кино найдется место для других проектов».

Ранее Кристофер Нолан ответил на критику супергеройских фильмов от Мартина Скорсезе.

Настоящий детектив. «Настоящий детектив: Страна ночи»: дата выхода, актеры и все, что известно о 4-м сезоне
0
Новости холдинга
В России поставлен новый рекорд по нераспроданному жилью в новостройках
Двое пострадавших при пожаре в квартире в Москве детей скончались
Украинский пленный рассказал о попадании на позиции ВС РФ из-за пьяного водителя БМП
Минобороны показало видео штурма Артемовского в ДНР
dasdsadada

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Последние новости
10:50
Анджей Сапковский рассказал о выборе Генри Кавилла на роль Геральта
2 дек 17:14
Грушевский — о сериале «Слово пацана»: «Идет речь о хорошем сценарии и драматургии»
2 дек 15:40
Леонид Слуцкий высоко оценил сериал «Слово пацана»
2 дек 14:30
Когда выйдет 6 серия «Слово пацана» и где ее смотреть
1 дек 18:30
Создатель оригинальной «Сплетницы» объяснил неудачу перезагрузки сериала
dasdsadada