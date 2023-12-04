«Надеюсь, людям скоро это надоест». Джоди Фостер считает, что период популярности кинокомиксов затянулся

В интервью Elle Джоди Фостер рассказала, что интерес людей к кинокомиксам не будет длиться вечно: «Это этап. На мой взгляд, слишком долгий, но этап, которых я видела слишком много. Надеюсь, людям скоро это надоест».

Актриса добавила, что есть хорошие примеры супергеройских фильмов: «Хорошие фильмы — такие как «Железный человек», «Черная пантера», «Матрица», — я ими восхищаюсь и впечатлена их размахом, но я стала актрисой не поэтому. Эти фильмы не изменили мою жизнь. Надеюсь, в кино найдется место для других проектов».

Ранее Кристофер Нолан ответил на критику супергеройских фильмов от Мартина Скорсезе.