Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:45

Началось производство нового фильма о Супермене

Георгий Амиян
Киножурналист
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Началось производство нового фильма о Супермене.

Соруководитель DC Studios Джеймс Ганн сообщил, что сегодня погрузился в ранний этап препродакшена картины «Супермен: Наследие». По словам режиссера «Стражей галактики», работа над костюмами и дизайном уже запущена. Также Ганн опубликовал титульный лист законченного сценария фильма.

«Супермен: Наследие» станет частью обновленной киновселенной DC. Джеймс Ганн выступит его режиссером и сценаристом. Премьера картины назначена на 11 июля 2025 года. Генри Кавилл («Человек из стали», «Ведьмак») не вернется к роли Кларка Кента — известно только, что новый актер будет моложе 40 лет.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Фильмы
1
0
Читайте также
Дибров рассказал об обстоятельствах ДТП в Москве
Рамадан заканчивается: как отмечают Ураза-байрам
Рядовой Шариков заменил раненого командира и удержал оборону направления
Ураза-байрам – 2023: начало и конец, что нельзя делать
Популярное видео
«Авангард» может остаться без звезд
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Куда идти Никите Гусеву?
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Ротенберг — тренер сборной
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Будет ли в финале скучный хоккей?
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Какую зарплату просит Ткачев у «Авангарда»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Камила Валиева: итоги сезона
Новые правила КХЛ. День с Алексеем Шевченко
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Комик Евгений Чебатков снялся в продолжении «Майора Грома»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости