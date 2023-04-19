Началось производство нового фильма о Супермене

Соруководитель DC Studios Джеймс Ганн сообщил, что сегодня погрузился в ранний этап препродакшена картины «Супермен: Наследие». По словам режиссера «Стражей галактики», работа над костюмами и дизайном уже запущена. Также Ганн опубликовал титульный лист законченного сценария фильма.

«Супермен: Наследие» станет частью обновленной киновселенной DC. Джеймс Ганн выступит его режиссером и сценаристом. Премьера картины назначена на 11 июля 2025 года. Генри Кавилл («Человек из стали», «Ведьмак») не вернется к роли Кларка Кента — известно только, что новый актер будет моложе 40 лет.