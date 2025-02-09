На «Супербоуле» покажут трейлеры самых ожидаемых фильмов 2025 года
В ночь с 9 на 10 февраля в США стартует «Супербоул» — не только спортивное, но и культурное мероприятие, в рамках которого анонсируются самые ожидаемые фильмы года.
Ожидается, что студия Marvel представит анонсы своих грядущих проектов:
- «Капитан Америка: Новый мир»
- «Громовержцы*»
- «Фантастическая четверка: Первые шаги»
У Disney также планируется несколько громких премьер в 2025 году. Вероятно, на Супербоуле-2025 студия представит трейлеры «Белоснежки», «Лило и Стича» и мультфильма «Элио».
Кроме того, на «Супербоуле» могут показать трейлеры картин «Смурфики», «Мир юрского периода: Возрождение», «М3ГАН 2.0», «Супермен», «Пункт назначения: Кровные узы» и «Новокаин».
Последние новости
8 июн 19:35