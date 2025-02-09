Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
На Супербоул-2025 покажут трейлеры самых ожидаемых фильмов-2025
Фильмы и сериалы

9 февраля 2025, 17:15

1 мин.

На «Супербоуле» покажут трейлеры самых ожидаемых фильмов 2025 года

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги», реж. Мэтт Шекман / Marvel Studios
Фото Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги», реж. Мэтт Шекман / Marvel Studios

В ночь с 9 на 10 февраля в США стартует «Супербоул» — не только спортивное, но и культурное мероприятие, в рамках которого анонсируются самые ожидаемые фильмы года.

Ожидается, что студия Marvel представит анонсы своих грядущих проектов:

  • «Капитан Америка: Новый мир»
Капитан Америка: Новый мир: что известно о&nbsp;35-м фильме киновселенной Marvel.«Капитан Америка: Новый мир»: что известно о 35-м фильме киновселенной Marvel
  • «Громовержцы*»
Громовержцы фильм 2024: что известно&nbsp;&mdash; актеры и&nbsp;создатели, когда выйдет.«Громовержцы»: что известно о 36-м фильме вселенной Marvel
  • «Фантастическая четверка: Первые шаги»
Фантастическая четверка: Первые шаги фильм 2025: дата выхода и&nbsp;актеры&nbsp;&mdash; премьера трейлера на&nbsp;Супербоуле-2025.«Фантастическая четверка: Первые шаги». Что известно о 37-м фильме Marvel

У Disney также планируется несколько громких премьер в 2025 году. Вероятно, на Супербоуле-2025 студия представит трейлеры «Белоснежки», «Лило и Стича» и мультфильма «Элио».

&laquo;Белоснежка&raquo;, 2025.Трейлеры каких проектов Disney покажут на Супербоуле-2025

Кроме того, на «Супербоуле» могут показать трейлеры картин «Смурфики», «Мир юрского периода: Возрождение», «М3ГАН 2.0», «Супермен», «Пункт назначения: Кровные узы» и «Новокаин».

Кто из&nbsp;звезд будет на&nbsp;Супербоуле 2025.Кто из звезд будет на Супербоуле-2025

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Тухель не ищет таланты. Колонка Казанского — о сборной Англии
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области в канун Курбан-байрама
В Госдуме призвали «раз и навсегда» сделать 31 декабря выходным днем в России
Агкацев не доедет до «Ювентуса», «Спартак» вместо Воробьева рассматривает еще двух форвардов. Трансферные новости РПЛ за 8 июня
Что произошло за ночь 9 июня. Главное
Фигурист Игнатов сообщил о переходе в группу Тутберидзе
Читайте далее
На Супербоуле-2025 показали новые трейлеры фильмов
Следующий материал
На Супербоуле-2025 показали новые трейлеры фильмов
Последние новости
19:15
Вышел трейлер 5-го сезона сериала «Мажор» с Павлом Прилучным
17:10
Фильм Ридли Скотта «Собачьи звезды» выйдет 28 августа
8 июн 19:35
Сериал «Бухта вдов»: расписание релиза эпизодов
8 июн 19:00
Фильм Стивена Спилберга «День разоблачения» выйдет 10 июня
8 июн 18:45
Победитель 3-го сезона «Суперниндзя. Дети» рассказал, кто помог ему одержать победу