На «Супербоуле» покажут трейлеры самых ожидаемых фильмов 2025 года

В ночь с 9 на 10 февраля в США стартует «Супербоул» — не только спортивное, но и культурное мероприятие, в рамках которого анонсируются самые ожидаемые фильмы года.

Ожидается, что студия Marvel представит анонсы своих грядущих проектов:

«Капитан Америка: Новый мир»

«Громовержцы*»

«Фантастическая четверка: Первые шаги»

У Disney также планируется несколько громких премьер в 2025 году. Вероятно, на Супербоуле-2025 студия представит трейлеры «Белоснежки», «Лило и Стича» и мультфильма «Элио».

Кроме того, на «Супербоуле» могут показать трейлеры картин «Смурфики», «Мир юрского периода: Возрождение», «М3ГАН 2.0», «Супермен», «Пункт назначения: Кровные узы» и «Новокаин».