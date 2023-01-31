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Сегодня, 17:35

На «Киноафише» составили топ-10 ролей Джерарда Батлера

Ольга Стрельникова
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Фото Кадр из фильма «Крушение».

Редакция «Киноафиши» решила выяснить, «за что мир полюбил брутального британца» Джерарда Батлера и представила 10 его лучших актерских работ.

Возглавила список новинка этого года — «Крушение», режиссера Жана-Франсуа Рише, на чьем счету к/ф «Враг государства № 1» и «Кровный отец». Оценили фильм и критики, и поклонники актера — кинокартина с участием Джерарда Батлера набрала 94% одобрения на агрегаторе Rotten Tomatoes. «Крушение» — это история о пилоте гражданской авиации Броуди Торрансе и преступнике Луи Гаспаре, обвиняемом в убийстве, которые оказались на одном борту. В ходе полета самолет вынужден совершить жесткую посадку из-за бури. Герои оказываются на филиппинском острове Холо, находящемся во власти жестоких повстанцев, которые берут пассажиров и экипаж самолета в плен. Что произойдет дальше, можно узнать «из первых уст» — фильм уже вышел в российский прокат.

В топ-10 актерских работ Джерарда Батлера вошли такие фильмы, как: «Законопослушный гражданин» (2009), «Рок-н-рольщик» (2008), «Как приручить дракона» (2010), «Призрак оперы» (2004), «300 спартанцев» (2007), «P.S. Я люблю тебя», трилогия «Падение Олимпа» (2013), «Падение Лондона» (2015) и «Падение ангела» (2019) (считаем за одну историю), «Дорогой Фрэнки» (2004), «Мужчина нарасхват» (2012).

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