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На автомате сериал 2024: когда выйдет, актеры, трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:00

1 мин.

Стартовал криминальный сериал «На автомате» со Славой Копейкиным

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «На автомате»
Фото Кадр из сериала «На автомате»
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На платформах Wink и Кинопоиск стартовал криминальный сериал Бориса Акопова «На автомате» со Славой Копейкиным. На данный момент для просмотра доступны первые два эпизода проекта.

По сюжету ничем не выдающиеся будни братьев-подростков Ромы и Жени становятся гораздо насыщеннее после того, как они решают продать автоматы в даркнете.

В сериале снялись Слава Копейкин, Денис Косиков, Маргарита Галич, Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк, Артур Бесчастный, Владимир Майзингер, Максим Стоянов и Иван Добронравов.

Премьера третьего эпизода сериала «На автомате» пройдет 12 июня.

На&nbsp;автомате, 2024. Дата выхода сериала «На автомате» со Славой Копейкиным: расписание релиза эпизодов

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