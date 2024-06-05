Где смотреть сериал «На автомате» со Славой Копейкиным

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Сегодня, 5 июня состоялась премьера первых двух эпизодов сериала Бориса Акопова «На автомате» со Славой Копейкиным.

Сюжет криминального проекта сосредоточен на братьях-подростках Роме и Жене, которые в своем стремлении заработать приходят к продаже автоматов в даркнете. Со временем главные герои втягивают в «бизнес» жителей своего небольшого городка.

В сериале также снялись Денис Косиков, Маргарита Галич, Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк, Артур Бесчастный, Владимир Майзингер, Максим Стоянов и Иван Добронравов.

В первый сезон проекта вошло восемь эпизодов. Премьерные серии уже доступны для просмотра на платформах Wink и «Кинопоиск».